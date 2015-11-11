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مصر تخسر 2.2 مليار جنيه شهريا بسبب تعليق السفر إليها

11/11/2015

وزير السياحة المصري هشام زعزوع

قال وزير السياحة المصري هشام زعزوع اليوم الأربعاء إن مصر ستخسر 2.2 مليار جنيه "281 مليون دولار" شهريا جراء قرار بريطانيا وروسيا تعليق السفر لمصر بعد تحطم طائرة الركاب الروسية في شبه جزيرة سيناء.

وقال زعزوع في مؤتمر صحفي إن الخسائر قد تصل إلى 6.6 مليار جنيه إذا استمر تعليق السفر لمدة ثلاثة أشهر.

وكانت عدة شركات طيران علقت رحلاتها لمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر منذ تحطم الطائرة في 31 اكتوبر تشرين الأول الذي يعتقد محققون وحكومات غربية إنه ربما يكون قد نجم عن قنبلة.

وجرى إجلاء آلاف السياح الروسي والبريطانيين من شرم الشيخ إلى بلادهم.

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