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محكمة إنجليزية تدعو هازارد للشهادة ضد مورينيو

11/11/2015

جوزيه مورينيو مدرب فريق تشيلسي
 

ذكرت تقارير صحفية انجليزية أن إيفا كارنيرو طبيبة فريق تشيلسي الإنجليزي السابقة طلبت شهادة اللاعب البلجيكى إيدين هازارد لاعب البلوز أمام محكمة العمل حيث جاء ذلك على هامش الدعوى التي أقامتها الطبيبة ضد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للنادي اللندني.

وذكرت التقارير أن إيفا طلبت شهادة هازارد أمام المحكمة حتى تثبت إهانة مورينيو لها بعد تصميمه على المطالبة بإقالتها من عملها مع الفريق الأول.

يذكر أن هازارد كان هو اللاعب الملقى على أرضية الملعب عندما دخلت ايفا أثناء المباراة التي جرت في بطولة الدوري الانجليزي وانتهت بالتعادل مع سوانزي سيتي 2/2 .

وكان مورينيو قد غضب بسبب دخول الطبيبة لأرضية الملعب في الدقائق الأخيرة للمباراة، بحجة أنه وقت قاتل وكان يمكن للفريق خلاله ان يحرز هدف الفوز.

وأوضحت التقارير الصحفية انه سيتم استدعاء هازارد ليطلب منه أن يكون شاهدا لتأكيد ما إذا كان حكم المباراة قد طلب من إيفا الدخول لتقديم المساعدة الطبية له خلال المباراة.

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