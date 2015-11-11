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محامي مبارك: السيسي سيفرج عن صلاح دياب فور عودته

11/11/2015

المحامي المصري فريد الديب

قال محامي الرئيس المخلوع حسني مبارك فريد الديب إنه سيتم الإفراج عن رجل الأعمال صلاح دياب خلال 24 ساعة عقب عودة الرئيس عبد الفتاح السيسي من الخارج.

وأضاف الديب في تصريحات للصحفيين اليوم أن القبض علي موكله بهذه الطريقة  كان الهدف منها التشهير به وضربه أمام الرأي العام.

وأضاف الديب أن الهدف من هذه القضية هو ضرب الإعلاميين والصحف خاصة جريدة "المصري اليوم"، قائلا " الصحفيين لازم يفهموا إن المقصود من قضية صلاح دياب هم الصحفيون نفسهم".

وجاء ذلك قبل بدء محكمة جنايات القاهرة نظر قرار النائب العام بالتحفظ  على أموال رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس جريدة "المصري اليوم"، وزوجته وعدد من شركائه المؤسسين للصحيفة، ورجل الأعمال محمود الجمال والد زوجة جمال   نجل الرئيس الاسبق حسني مبارك، وذلك في بعض الشركات،  على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أراضي الدولة بقضية فساد وزارة الزراعة

المصدر : الجزيرة مباشر
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