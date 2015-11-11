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لأول مرة.. تطبيق يسمح للمكفوفين بمتابعة أفلام السينما

11/11/2015

لأول مرة في العالم، تطبيق جديد من شركة الاتصالات التركية للهواتف المحمولة "تركسل" يسمح لفاقدي وضعاف البصر بمتابعة الأفلام كاملة، عن طريق تقديم أوصاف صوتية كاملة للمشاهد ولما يحدث على شاشة السينما.

التطبيق الجديد يعمل عن طريق الهواتف الذكية، وقد تم تجربته خلال عرض فيلم تركي خاص بعنوان "قبلة الحياة"، والذي صدر في اكتوبر تشرين الاول.

وشارك في التجربة عشرات من ضعاف البصر والمكفوفين، وتمت متابعتهم عبر التطبيق الجديد الذي يوفر لهم وصف الصوت المتزامن من الفيلم.

وأكد المكفوفون المشاركون في التجربة أن التطبيق ساعدهم على فهم الفيلم كاملاً بفضل الاعتماد على الوصف السمعي، في تجربة ممتعة دون فقدان أي مشهد من مشاهد الفيلم.

تطبيق "تركسل" سيكون متاحا لجميع العملاء في تركيا دون رسوم، ومن المتوقع انتشار هذا التطبيق في عموم تركيا ليصل إلى 800 ألف من ضعاف البصر بحلول العام 2016. 

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