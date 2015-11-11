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فيديو.. 100 عام من الخزف "صنع في القدس"

11/11/2015

في شارع ضيق بالقدس الشرقية تقع ورشة لصناعة الخزف الفلسطيني ، يعود تاريخ إنشائها لعام 1922، مؤسس تلك الورشة هو صانع خزف أرمني انتقل إلى القدس من تركيا أوائل القرن العشرين للمساعدة في تجديد البلاط الموجود حول الحرم القدسي.  

وبعد نحو مائة عام من الإنشاء يدير الورشة والمحل ويملكهما حاليا حفيد ذلك الصانع ويدعى نيشان باليان وهو حاصل على شهادتي بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية والخزف، فيما تتولى والدته الفنانة ماري (91 عاما) تعليم فلسطينيات مسلمات ومسيحيات فن الرسم على الخزف.

ويقول نيشان باليان إن جده الذي حمل اسمه أسس هذه المحل في عام 1922 عقب قدومه مع الإنجليز إلى القدس ضمن ثلاث أسر من أصل أرمني  جاءوا من كوتاهيا التركية، بهدف تجديد البلاط المحيط بالحرم القدسي.

أضاف باليان أنه بمرور الزمن لم يتغير الرسم على الخزف لكن أنماط الإنتاج تغيرت. فبدلا من الاعتماد على الإنتاج اليدوي فقط أدخل باليان آلة تسهم في تسريع عملية الإنتاج.

ويعمل في ورشة باليان حاليا عشرة عمال بعضهم يعمل معه منذ أكثر من 15 عاما وعندما بدأت الورشة إنتاجها قبل عام 1948 كانت تكتب على منتجاتها أنها صنعت في فلسطين. وبين عام 1948 و1967 كانت تكتب صنعت في القدس/الأردن. وبعد عام 1967 وحتى الآن تكتب على منتجاتها "صنعت في القدس".

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