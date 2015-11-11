فيديو.. أردوغان يدعو لإنشاء منطقة آمنة للاجئين شمالي سوريا

أكد الـرئـيـس الـتـركـي، رجب طيب أردوغان، على ضرورة إنـشـاء منطقـة آمنـة شـمـالي سوريـا من أجل إيواء السوريين ونقـل اللاجئيـن إليهـا.

وتساءل خلال كلمته (الأربعاء) أمام اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية الخارجية التركية، "لا نــدري لــمـاذا يـرفض الـغـرب إنـشـاء الـمـنـطـقــة الآمـنــة عـلــى الأراضـي الـسـوريــة؟".

وأضاف "أردوغان" أن تركيا وحدها تؤوي أكثر مـن مليونـي لاجـئ سـوري يـعـيشون فـي المخيمات وداخـل المدن, لافتاً إلى أن تركيا فتحت أبوابها أمام اللاجئين السورييـن والعراقيين والغرب لا يزال يتحدث فقط ولا يفعل شيئا.

وأشارأردوغان إلى أن العالـم يكتفـي بالتباكـي علـى السورييـن والتفرج فقط لكننا نحتاج إلـى وقفـة إنسانيـة جادة، أن بعض الدول الغربية تتحدث عن استعدادهـا لاسـتـقـبـال عـدد مـحدود مـن اللاجئيـن السورييـن.

وأكد "أردوغان" أن كــل مــن يــغــذي الــنــار الــســوريـة بــالــفــتــنــة فــإنـه سـيـحـتـرق بـتـلك الـنـار، وتابع: " لا تـوجـد تنظيمات إرهابيـة جيدة وأخرى غيـر جيدة وأقول لمن يروّج لذلك إنكم ستحرقون بنار الإرهاب".

وقال: "نجحنا في امتحان الديمقراطية الأخير ونواصل عملياتنـا العسكريـة والأمنيـة إلى أن ينتهـي الإرهاب .. أدعو جميـع الأتراك إلـى الوحدة والاصطفاف من أجل إرساء دعائم الديمقراطيـة والاستقرار ".

وتابع الرئيس التركي: "نعمل علـى عدة مشاريـع كبرى أهمهـا المطار الثالث في إسطنبول وجسر بحر مرمرة بينها وبين إزمير، كما نـعمـل علـى تحقيـق الاستقلال التام فـي مـجـال الـصـنـاعات العسكريـة دون اللجوء إلـى أحـد".

وأضاف: "الإستقرار والأمن سيحقق هدفنا المنشود لنكون إحدى الدول الاقتصادية العشر الكبرى على مستوى العالم، كما نـريـد أن نـتقاسـم نجاحاتنـا وإنجازاتنـا مـع جيراننا ودول العالم مع إعطاء الأولوية للضمير والأخلاق.

واختتم "أردوغان" كلمته قائلاً: "أنصح دول العالم بالاهتمام بالإنسان والعنصر البشري من أجل أن تعم الفائدة لصالح مستقبل أفضـل".