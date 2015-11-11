غرق 14 لاجئا قبالة تركيا, وسلوفينيا تبني سياجا على حدودها

بدأت الحكومة السلوفينيه في بناء سياج على حدودها

لقى14 شخصا حتفهم فيما أنقذت السلطات التركية 27 آخرين بعدما انقلب قاربهم الذي كان في طريقه إلى جزيرة ليسبوس اليونانية.

وذكرت وكالة دوغان للأنباء أن هناك أطفالا بين القتلى الذين سقطوا إثر غرق القارب في منطقة تمتد ثمانية كيلومترات تفصل ليسبوس عن الساحل التركي. ولم يصدر تعليق فوري عن خفر السواحل التركي.

من جهة أخرى بدأت الحكومة في سلوفينيا في بناء سياج للتحكم في تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين على حد قولها.

ووصلت شاحنات تحمل أسلاكا شائكة إلى قرية فليكي اوبريز في سلوفينيا اليوم الأربعاء، وقالت وكالة رويترز للأنباء إن العديد من الجنود ورجال الشرطة شوهدوا يبدأون في إقامة سياج في القرية الواقعة قرب حدود سلوفينيا مع كرواتيا.

ومن المقرر أن يجتمع قادة أوروبيون وأفارقة اليوم الأربعاء في مالطا لمناقشة قضية المهاجرين, فيما يأمل الاتحاد الأوروبي في أن تسهم تعهدات بدفع أموال لدول من أفقر دول العالم في إثناء البعض عن القيام بهذه الرحلة.