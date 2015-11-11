عباس يحوّل ملف الطفل "مناصرة" للجنايات الدولية

الطفل أحمد مناصرة أثناء التحقيق معه بالفيديو المسرب-الجزيرة مباشر

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس

تعليمات لوزارة الخارجية بتحويل شريط فيديو مسرب خاص بالتحقيق الإسرائيلي مع الطفل الأسير المصاب أحمد مناصرة إلى محكمة الجنايات الدولية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة "إن المشاهد المؤلمة التي شاهدناها تعبر عن الهمجية والسادية من قبل المحققين الإسرائيليين، وعن مدى انتهاكهم القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، خاصة حقوق الأطفال، وللمعاهدات والمواثيق الدولية، وتحديداً اتفاقيات جنيف".

وأكد أبو ردينة أن على المجتمع الدولي ومنظماته ومؤسساته الحقوقية تحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن القانون الدولي وحقوق الإنسان، ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة ومن أصدر لهم التعليمات بارتكابها.

وكان قاضي المحكمة المركزية الإسرائيلية (الثلاثاء) قد مدد توقيف الطفل أحمد مناصرة 13 عاماً، لتاريخ 26/11/2015.

وتتهم سلطات الاحتلال الطفل أحمد مناصرة بمحاولة قتل مستوطنين بالقدس المحتلة وحيازة سكين، إلا أن الطفل أحمد ورغم الضغوطات التي تعرض لها خلال التحقيق معه لم يعترف بالتهم.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال أقدمت قبل عدة أيام على نقل أحمد من سجن الشارون للأطفال إلى مؤسسة تأهيليه للأحداث في الشمال كي تتجاوز الوضع القانوني الذي لا يتيح اعتقال أطفال دون سن 14 عاماً، حيث ترفض المحكمة الإفراج عنه مقابل فرض حبس منزلي عليه .