سجن تحرسه التماسيح الجائعة بإندونيسيا.. فما السبب؟!

سجن تحرسه التماسيح بإندونيسيا-التيليغراف

على غرار أفلام جيمس بوند، قررت وكالة مكافحة المخدرات في إندونيسيا التخطيط لطريقة جديدة لحراسة سجناء المخدرات المحكوم عليهم بالإعدام، عن طريق بناء سجن في جزيرة نائية تحرسه التماسيح الجائعة .

وبحسب صحيفة التيليغراف البريطانية، كان السبب وراء اختيار هذه الزواحف القاتلة لحراسة السجن، هو أنه لا يمكن رشوتها بأي شكل من الأشكال مثل الحراس من البشر.

وقال مدير وكالة مكافحة المخدرات في إندونيسيا، بودي واسيسو، "سنستقدم أكبر عدد من التماسيح، فلا يمكن رشوتها ولا يمكن إقناعها بالسماح للسجناء بالهرب.

ويعتبر الاقتراح هو المشروع المفضل لـ"واسيسو" الذي يعتزم زيارة أجزاء مختلفة من الأرخبيل في بحثه عن الزواحف الشرسة لحراسة السجن، ومن المعروف أن التمساح من ذلك النوع الأكثر شراسة.

ويرى أن التمساح هي أفضل حارس لمنع تجار المخدرات من الهرب وعزلهم عن المروجين، وتابع: "لكن الخطة ما زالت في مراحل مبكرة ولم نقرر بعد المكان الأمثل أوموعد الافتتاح المحتمل للسجن".

يذكر أن إندونيسيا تطبق بعضاً من أشد العقوبات فيما يخص الاتجار بالمواد المخدرة، وكانت قد استأنفت تنفيذ أحكام الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات عام 2013.

ولديها بالفعل بعضا من أصعب قوانين مكافحة المخدرات في العالم، بما في ذلك بالإعدام رميا بالرصاص , الأمر الذي أثار ضجة دولية في أبريل عندما نفذ حكم الاعدام بحق سبعة مدانين بجلب مواد مخدرة من الخارج وحيازتها ..

حيث أصر الرئيس جوكو ويدودو على ضرورة أن يواجه تجار المخدرات الموت , طالما لاتزال البلاد في "طوارئ وطنية" بسبب ازدياد معدل تداولها.

وعلى الرغم من القوانين القاسية، ونظام السجن، مازالت اندونيسيا تعج بالمخدرات بفعل من يوصفون بالفاسدين، ويتم القبض على السجناء وموظفي السجن بانتظام في قضايا جرائم المخدرات، لذا تم التفكير في الاقتراح.

وأكد المتحدث باسم وكالة مكافحة المخدرات، سلامت بريبادي، أن السلطات تدرس خطة لبناء "سجن خاص للمدانين المحكوم عليهم بالإعدام".

وقال إنه سيتم التحفظ على تجار المخدرات في سجن خاص، لمنعهم من الاختلاط مع سجناء آخرين , حتي لا يتم تجنيدهم من قبل تلك العصابات, وأضاف أن الوكالة ما تزال تناقش الخطة المطروحة مع وزارة العدل.