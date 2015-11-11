"سبكتر" يحقق رقما قياسيا لأكبر خدعة تفجير سينمائية

الممثل دانيال جريج بطل فيلم سبكتر (رويترز)

تبدو مشاهد الإثارة والتفجيرات مألوفة في أفلام جيمس بوند، لكن فيلم (سبكتر) أحدث الأفلام سجل رقما قياسيا لأكبر خدعة تفجير تنفذ في فيلم، بحسب ما قالت موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية يوم الثلاثاء.

وتسلم الممثل دانيال كريج -الذي يؤدي شخصية العميل 007 للمرة الرابعة- والممثلة ليا سيدو والمنتجة باربرا بروكولي شهادة رسمية تؤكد هذا الأمر أثناء الترويج للفيلم في بكين.

جاء في الشهادة أن الانفجار -الذي استمر 7.5 ثانية ووقع في المغرب- كان له تأثير تفجير ما يعادل 68.47 طن من مادة تي.إن.تي الشديدة الانفجار ونجم عن تفجير 8418 لترا من الكيروسين مضافا إليها 33 كيلوجراما من مسحوق مادة تفجيرية.

وحطم (سبكتر) -وهو الفيلم الرابع والعشرون من سلسلة جيمس بوند- الأرقام القياسية لعائدات بيع التذاكر بدور السينما في بريطانيا مع بداية عرضه نهاية الشهر الماضي.

وتصدر الفيلم عائدات تذاكر دور السينما في أمريكا الشمالية مطلع هذا الاسبوع بعد أن جنى 70.4 مليون دولار لكنه ظل أقل من الفيلم السابق للعميل 007 (سكاي فول) الذي جنى 88.4 مليون دولار في بداية عرضه عام 2012 .