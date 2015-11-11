البث الحي
منوعات

خبيرة: التمييز بين الذكر والأثنى عنصرية منتشرة عربياً

11/11/2015

قالت الدكتورة رانيا الصوالحي، مدربة مهارات تربوية، إن مـن صور التعصـب المنتشرة عربيـاً عنـد الأطفال ،الـتـمـيـيـز بـيـن الـذكـر والأنـثـى فـي المهام أو الحقوق والامتيازات.

وأضافت خلال لقائها بنافذة "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر، أن الـعصبيـة والعنصريـة عنـد الطفـل مكتسبـة وليست فـطـريـة ويـكـتـسـبـهـا مـن مـحـيـطــه الاجـتـمـاعـي والأسـري.

وأشارت "الصوالحي" إلى أن الطفل يلتقط من محيطه احتقارهم لجنسية معينة أو لون بعينه أو مستوى اجتماعي ويعبر عن ذلك في فعله وممارساته.

ولفتت "مدربة المهارات التربوية" إلى أنه لابـد أن يـرى الطفـل والديـه يعاملان أصحاب الأعـمـال الـدنـيـا بـاحترام وتهذيـب لينعكـس ذلـك علـى تصرفاتـه.

وقال أحد المتصلين بالبرنامج: "لم يولد أي طفل عنصرياً ..  هم من صنعوا من البراءة كراهية".

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

لأول مرة.. توصية أمريكية بارتداء الكمامة حتى داخل المنازل

الرئيس المنتخب جو بايدن قال إنه ينوي أن يطلب من الأمريكيين وضع كِمامات لمدة 100 يوم (غيتي)

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)