خبيرة: التمييز بين الذكر والأثنى عنصرية منتشرة عربياً

قالت الدكتورة رانيا الصوالحي، مدربة مهارات تربوية، إن مـن صور التعصـب المنتشرة عربيـاً عنـد الأطفال ،الـتـمـيـيـز بـيـن الـذكـر والأنـثـى فـي المهام أو الحقوق والامتيازات.

وأضافت خلال لقائها بنافذة "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر، أن الـعصبيـة والعنصريـة عنـد الطفـل مكتسبـة وليست فـطـريـة ويـكـتـسـبـهـا مـن مـحـيـطــه الاجـتـمـاعـي والأسـري.

وأشارت "الصوالحي" إلى أن الطفل يلتقط من محيطه احتقارهم لجنسية معينة أو لون بعينه أو مستوى اجتماعي ويعبر عن ذلك في فعله وممارساته.

ولفتت "مدربة المهارات التربوية" إلى أنه لابـد أن يـرى الطفـل والديـه يعاملان أصحاب الأعـمـال الـدنـيـا بـاحترام وتهذيـب لينعكـس ذلـك علـى تصرفاتـه.

وقال أحد المتصلين بالبرنامج: "لم يولد أي طفل عنصرياً .. هم من صنعوا من البراءة كراهية".