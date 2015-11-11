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خاصية جديدة لـ"فيسبوك" ترسل الصور لصاحبها آلياً

11/11/2015

تمكن الخاصية الجديدة الأشخاص من استبقال صورهم بشكل آلي

يقوم عملاق شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" باختبار ميزة جديدة تتعرف على الوجوه وترسل الصور لأصحابها من قائمة الأصدقاء بشكل آلي عبر تطبيق مسنجر.

الميزة الجديدةPhoto Magic"" وصلت إلى بعض مُستخدمي تطبيق "مسنجر" على نظام أندرويد في أستراليا، على أن تصل لمُستخدمي آي أو إس iOS في وقت لاحق من الأسبوع التالي.

وبعد تثبيت التحديث الجديد سيطلب التطبيق صلاحيات الوصول إلى ألبوم الصور داخل الجهاز، ليقوم بقراءة جميع الصور والتعرّف على وجوه الأصدقاء المتواجدين فيها، ليعرض فيما بعد اقتراحا على المُستخدم لإرسال الصورة للشخص المُناسب. كما سيعمل التطبيق بشكل آلي عند التقاط صورة جديدة لتحليل مُحتواها بشكل فوري وعرض الاقتراح من جديد.

ويُمكن للمستخدم إلغاء هذه الخاصيّة من داخل إعدادات التطبيق في حال وجد أنها تخترق الخصوصية، لكن مسؤولين في "فيسبوك" قالوا إن الهدف من الميزة الجديدة هو تسهيل المهام وتوفير الوقت على المُستخدم.

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