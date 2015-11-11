حظر الرحلات يفقد الطيران الروسي 200 مليون دولار

سياح روس يغادرون شرم الشيخ بعد قرار الحظر حذرت جمعية شركات تنظيم الرحلات الروسية الأربعاء من أن حظر الطيران المدني الروسي من التوجه نحو مصر، سوف يكبد الاقتصاد الروسي أضرارا مالية بقيمة 200 مليون دولار خلال شهرين، تتحملها أساسا شركات النقل الجوي.

وقالت المديرة التنفيذية لجمعية شركات تنظيم الرحلات الروسية مايا لوميدزه إنه "إذا استمر منع الرحلات شهرين أو ثلاثة فسينعكس بأضرار بقيمة 200 مليون دولار تقريبا، من ضمنها فرصة الربح المهدرة".

وشكلت مصر إلى جانب تركيا الوجهة المفضلة للروس، لكنها كانت كذلك بفضل أسعارها المنخفضة الأقل تضررا من انهيار السوق السياحية بسبب الانكماش الاقتصادي في روسيا.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر (الجمعة) ، بتعليق رحلات شركات الطيران الروسية إلى مصر بعد تحطم طائرة إيرباص ايه321 تابعة لشركة "متروجت" في سيناء، عملا بتوصية أجهزة الاستخبارات.

وقال مدير الإدارة الرئاسية الروسية سيرغي إيفانوف (الثلاثاء) من أن هذا الحظر سيستغرق "عدة أشهر على الأقل"، واستقبلت مصر في النصف الأول من العام 1,05 مليون سائح روسي، ما يمثل خمس رحلات الروس إلى الخارج ، بحسب أرقام الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة.