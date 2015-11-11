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جنايات القاهرة تلغي التحفظ على أموال رجل الأعمال صلاح دياب

11/11/2015

رجل الأعمال المصري صلاح دياب

قررت  الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حامد حسنين، رفض طلب النائب العام بالتحفظ على أموال رجل الأعمال المصري صلاح دياب، مؤسس جريدة "المصري اليوم".

كما رفضت المحكمة التحفظ على أموال وزوجته وعدد من شركائه المؤسسين للصحيفة، ورجل الأعمال محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وجاء قرار المحكمة بالتحفظ فقط على شركة "نيو جيزة" محل الاتهام وما يتعلق بها من أموال فقط، وليس الأشخاص.

وجاء قرار النائب العام  إثر عدة بلاغات قدمت ضد المتحفظ على أموالهم في عام 2011، وأحيلت لقاضي التحقيق في قضية فساد وزارة  الزراعة، اتهمت "دياب" و"الجمال"، وأخرين، بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وقيامهما بتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاء على أراضي الدولة ومنع استخدامها في الأغراض المخصصة من أجله وهو الاستصلاح والاستزراع وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.

ويشار إلى أن قرار المحكمة جاء بعد ساعات من تصريح المحامي فريد الديب بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سوف يفرج عن رجل الأعمال صلاح دياب فور عودته من الخارج.

المصدر : الجزيرة مباشر
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