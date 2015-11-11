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تغير الحس الفكاهي قد يكون إشارة للإصابة بالخرف

11/11/2015

يجب الانتباه إلى الحس الفكاهي غير المناسب لكبار السن

قال خبراء بريطانيون إن التغير الحاد في الحس الفكاهي للمرء قد يكون إشارة خطيرة لإمكانية الإصابة بمرض الخرف. شارك في الدراسة التي أعدتها كلية لندن الجامعية مرضى مصابون بالخرف الصدغي ونشرت نتائجها في دورية أمراض الزهايمر.

وأظهرت نتائج الاستبيان الذي وزع على أصدقاء المرضى وأقربائهم أنهم لاحظوا تغيراً في الحس الفكاهي لأولئك المرضى قبل سنوات من تشخيصهم بمرض الخرف.

وتضمنت هذه التصرفات الضحك بصوت عال في مواقف مأساوية سواء كانت في نشرات الأخبار أو في حياتهم، كما أنهم يفضلون المواقف التهريجية مقارنة بـ 21 شخصاً سليماً، بحسب الدراسة.

والخرف له أنواع متعددة منها الخرف الصدغي الذي يعد نادراً، وهو يصيب منطقة من الدماغ مسؤولة عن التصرفات الشخصية، ويعاني الأشخاص الذين يصابون بهذا النوع من الخرف من عدم إدراكهم لمحيطهم كما أنهم يتصرفون من غير وعي.

وقالت الدكتورة كاميلا كلارك المشرفة على الدراسة إن "الحس الفكاهي غير المناسب وغير الموزون لكبار السن، يعتبر أحد التغييرات التي يجب التنبه إليها".

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