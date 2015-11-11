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ترحيب فلسطيني بقرار أوروبي يميز "منتجات المستوطنات"

11/11/2015

ترحيب بقرار وضع علامات مميزة على منتجات المستوطنات

رحبت الخارجية الفلسطينية ،(الأربعاء)، بمصادقة الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي على تعليمات بوضع علامات على كافة المنتجات التي تصنع في المستوطنات الإسرائيلية في الأرض المحتلة والجولان.

ورأت الوزارة ،في بيان لها، أن هذا القرار يشكل خطوة جيدة تسير في تجاه انسجام دول الاتحاد مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي ينص على أن أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة هي أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967.

واعتبرت القرار الأوروبي خطوة أساسية في الاتجاه الصحيح، وأنه لا بد أن يليه قرارات شجاعة أخرى تقف في مواجهة الاستيطان برمته وما ينتج عنه، بما يخدم فرص عملية السلام وحماية حل الدولتين.

وطالبت الوزارة، في بيانها، كافة الدول بالسير على خطى الاتحاد الأوروبي، بل والتأكيد على عدم شرعية الاستيطان، والمبادرة بالاعتراف بدولة فلسطين، ودعم توجه القيادة الفلسطينية من أجل توفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني، مطالبة أيضا مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار دولي ينهي الاحتلال وفق سقف زمني محدد.

كانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت اليوم تبني مجموعة من القواعد لوضع علامة "صنع في المستوطنات" على المنتجات القادمة من المستوطنات الاسرائيلية التي يعتبرها الاتحاد الاوروبي غير شرعية في الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان بدلا من علامة "صنع في اسرائيل".

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