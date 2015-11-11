البث الحي
منوعات

بالفيديو .. للمرة الـ31 يفشل برلمان لبنان في انتخاب رئيس

11/11/2015

للمرة الحادية والثلاثين يخفق البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للدولة مع استمرار الأزمة السياسية بين الفرقاء السياسيين، لتصبح لبنان بدون رئيس منذ 17 شهرا.

وقرر رئيس مجلس النواب  نبيه بري عقد الجلسة القادمة لانتخاب رئيس للبلاد يوم الثاني من ديسمبر كانون الأول المقبل، وبدأت الأزمة عندما  لم يتفق أعضاء مجلس النواب على من يشغل المنصب بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في مايو أيار 2014.

وقال النائب محمد قباني عضو البرلمان  اللبناني إن الأزمة الرئاسية ستُحل بمجرد اتفاق قوى خارجية على حل الأزمة السورية، لا يصح انعقاد جلسة مجلس النواب إلا بحضور عدد معين من الأعضاء لاكتمال النصاب القانوني الذي لم يكتمل في جلسة اليوم ولا في الثلاثين جلسة السابقة.  

وعجز السياسيون اللبنانيون المنقسمون بسبب التنافس فيما بينهم والصراع الأوسع في المنطقة عن اتخاذ القرارات الأساسية بما في ذلك إيجاد أماكن لاستيعاب أكوام القمامة في البلاد.

وتواجه حكومة المصالحة الوطنية برئاسة تمام سلام صعوبات كبيرة لممارسة عملها وتضم حزب الله وتيار المستقبل، في الوقت نفسه فإن الصراعات العميقة بين القيادات المسيحية المتحالفة مع حزب الله وتيار المستقبل تزيد من تعقيد المشهد. 

ومن المتوقع أن يجتمع مجلس النواب يومي الخميس والجمعة (12 و13 نوفمبر تشرين الثاني) بعد اتفاق الأعضاء على جدول أعمال جلسة تشريعية لتمرير القوانين الضرورية لمنع انهيار الدولة اللبنانية. 

المزيد من منوعات

لأول مرة.. توصية أمريكية بارتداء الكمامة حتى داخل المنازل

الرئيس المنتخب جو بايدن قال إنه ينوي أن يطلب من الأمريكيين وضع كِمامات لمدة 100 يوم (غيتي)

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)