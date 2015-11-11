بالفيديو .. للمرة الـ31 يفشل برلمان لبنان في انتخاب رئيس

للمرة الحادية والثلاثين يخفق البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للدولة مع استمرار الأزمة السياسية بين الفرقاء السياسيين، لتصبح لبنان بدون رئيس منذ 17 شهرا.

وقرر رئيس مجلس النواب نبيه بري عقد الجلسة القادمة لانتخاب رئيس للبلاد يوم الثاني من ديسمبر كانون الأول المقبل، وبدأت الأزمة عندما لم يتفق أعضاء مجلس النواب على من يشغل المنصب بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في مايو أيار 2014.

وقال النائب محمد قباني عضو البرلمان اللبناني إن الأزمة الرئاسية ستُحل بمجرد اتفاق قوى خارجية على حل الأزمة السورية، لا يصح انعقاد جلسة مجلس النواب إلا بحضور عدد معين من الأعضاء لاكتمال النصاب القانوني الذي لم يكتمل في جلسة اليوم ولا في الثلاثين جلسة السابقة.

وعجز السياسيون اللبنانيون المنقسمون بسبب التنافس فيما بينهم والصراع الأوسع في المنطقة عن اتخاذ القرارات الأساسية بما في ذلك إيجاد أماكن لاستيعاب أكوام القمامة في البلاد.

وتواجه حكومة المصالحة الوطنية برئاسة تمام سلام صعوبات كبيرة لممارسة عملها وتضم حزب الله وتيار المستقبل، في الوقت نفسه فإن الصراعات العميقة بين القيادات المسيحية المتحالفة مع حزب الله وتيار المستقبل تزيد من تعقيد المشهد.

ومن المتوقع أن يجتمع مجلس النواب يومي الخميس والجمعة (12 و13 نوفمبر تشرين الثاني) بعد اتفاق الأعضاء على جدول أعمال جلسة تشريعية لتمرير القوانين الضرورية لمنع انهيار الدولة اللبنانية.