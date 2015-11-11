الجبير: بيان الرياض تاريخي لشمولة على كافة الموضوعات

مؤتمر بالرياض عقب الجلسة الختامية للقمة الرابعة في الرياض

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن المملكة تسعي لإقامة علاقات مميزة مع دول أمريكا الجنوبية في كافة المجالات بما فيها العسكرى, مشيرا إلى أن حريصة على تحسين وتكثيف علاقاتها مع دول العالم.

وأضاف الجبير خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم

عـقـب الجلسـة الختاميـة للقمـة الـرابـعـة لـلدول العربيـة مـع دول أمريكـا اللاتينيـة أنه تم توقيع اتفاقية تشكيل مجلس تنسيق ثاني بين المملكة ومصر لتطبيق إعلان القاهرة .

وتابع "بيان الرياض تاريخى من حيث شمولة على كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الأقليمين", مشيرا إلى أنه رفـض التدخـل فـي شؤون الدول الداخلية بما يخالف القرارات الدولية وأصول حسن الجوار, كما أكد البيان على أهمية إيجاد حل للأزمة اليمنية في أسرع وقت بناء علـى القرار الدولـي رقـم 2216, لافتا إلى أن جميع أطراف الأزمـة اليمنيـة قبلوا بالقرار 2216 .

وأوضح وزير الخارجية السعودي "أن المباحثات التى تجرى تحت إشراق المبعوث الأممى نأمل أن تحقق السلام فى البلاد الدائر فيها النزاعات والحروب".

وأ ضاف الوزير "أي شـخــص يـشــك فــي حـرص ونـوايــا الـمـمـلـكـة تـجـاه الـعـراق عـليـه أن يراجـچع نفسـه" .