الإفراج عن صلاح دياب بعد يوم من تجديد حبسه لمدة 15 يوما

رجل الأعمال صلاح دياب (أرشيف)

قررت السلطات المصرية إخلاء سبيل رجل الأعمال صلاح دياب، بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى إخلاء سبيل نجله توفيق، العضو المنتدب لمؤسسة المصري اليوم ، بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه.

جاء القرار بعد مرور 24 ساعة فقط من قرار تجديد حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص.

وكانت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة، قد رفضت طلب النائب العام بالتحفظ على أموال صلاح دياب، مؤسس جريدة "المصري اليوم"، كما رفضت المحكمة التحفظ على أموال وزوجته وعدد من شركائه المؤسسين للصحيفة، ورجل الأعمال محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وجاءت هذه القرارات بعد تصريح المحامي فريد الديب الذي أكد فيه إنه سيتم الإفراج عن صلاح دياب خلال 24 ساعة عقب عودة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من الخارج. وبالفعل وجه السيسي كلمة إلى رجال الأعمال أثناء تفقده لمطار شرم الشيخ عقب عودته من السعودية، قال فيها: "محدش أبدا يقدر يمسكم.. فيه قانون بيحكمنا.. الكلام اللى بيتردد أحيانا وبيدى رسالة مش مظبوطة، ده كلام مش مظبوط، البلد بلدهم وبلدنا كلنا، وأي شيء فيه إهانة أنا لا أقبلها وبيدى رسالة مش مظبوطة" وأكد السيسي "هناك قانون يحكمنا".

وأضاف السيسي فى تصريحاته "أي شيء يسيئ أو فيها إهانة أنا لا أقبلها".

وكان نائب الناطق باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر، قد قال الأربعاء إن واشنطن تراقب عن كثب قضية صلاح، فيما رحَّبت بالإفراج عن الناشط الحقوقي والصحفي حسام بهجت.

وأكد تونر أن هناك محادثات بين مسؤولين أمريكيين مصريين حول قضية صلاح دياب، وقبلها قضية الصحفي حسام بهجت قبل الإفراج عنه.

وتعد هذه المرة الثانية خلال يومين التي يخلي فيها القضاء المصري سبيل أحد المتهمين رغم إصدار النيابة قرارا بحبسه، بعد الإفراج عن الصحفي حسام بهجت رغم صدور قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة.