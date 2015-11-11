الأصبحي: مليشيات الحوثي تجند الأطفال من دور الأيتام

قال عز الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان اليمني، إنه بحسب منظمة الغذاء العالمي فإن اليمن واحدة من أكثر الدول التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وأن شخصا من بين 5 أشخاص يعاني من انعدام الأمن الغذائي, مشيرا إلى أن مليون وتسعمائة ألف شخص تضرروا من إعصار تشابلا في اليمن.

وأضاف الأصبحي خلال ندوة للتحالف اليمني لرصد الانتهاكات بعنوان "حالة حقوق الإنسان في اليمن" في العاصمة السعودية الرياض أن مليشيات الحوثى تمارس الانتهاكات بحق اليمنيين وتحاول نشر خطاب ممنهج لبث روح الكراهية بين المجتمع اليمني، وتقوم بتجنيد الأطفال الذين تم أخدهم من دور الأيتام والملاجئ, كما تقوم بتفجير منازل المعارضين ودور العبادة بشكل ممنهج وتصادر حرية الرأي والتعبير وتعتقل وتغتال الصحفيين وتستخدم المستشفيات والمدارس كمراكز حربية تطلق منها المضادات الأرضية.

وأوضح أن محافظة تعز تحتاج لوقفة من المجتمع الدولي بشأن الحصار والإبادة الممنهجة التي تقوم بها مليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع على عبدالله صالح, مستنكرا صمت المجتمع الدولي تجاه الانتهاك التي تمارسها المليشيات.

وقال تحالف مرصد الانتهاكات إن أكبر عملية تهجير تمت في مدينة دماج لحوالي 10 آلاف شخص, مشيرا إلى أنه رغم توقيع الحوثيين على مخرجات الحوار الوطني إلا أنهم مارسوا حملات عسكرية وقاموا باختطاف ما يقرب من 900 شخص من محافظة عدن وقتل 150 ضابطا.