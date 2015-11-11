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ارتفاع حرارة المحيط نصف درجة يعرض ملايين الأطفال للخطر

11/11/2015

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" إن نحو أحد عشر مليون طفل يتعرضون لمخاطر الجوع والإصابة بالأمراض ونقص المياه في شرق وجنوب آسيا بسبب شدة الظاهرة المناخية المعروفة باسم "النينو" التي سببت جفافا وفيضانات في بعض مناطق آسيا وأمريكا اللاتينية.

و"النينو" ظاهرة مناخية طبيعية تحدث كل ثلاث سنوات في المحيط الهادئ، وهي ارتفاع في درجة حرارة سطح المحيط نصف درجة مئوية، وقد تستمر هذه الظاهرة لمدة خمس سنوات، نتيجة لتسخين القسم الشمالي من المحيط الهادئ وتتسبب في تبدلات مناخية في كل الكرة الأرضية، وتتمثل في الجفاف والفيضانات وتدمير المحاصيل الزراعية.

وأوضحت  اليونيسيف أن تلك الظاهرة، التي تعد من بين الأشد في التاريخ المُسجل، قد تتسبب في مزيد من الفيضانات والجفاف وتؤدي إلى حدوث أعاصير، بالإضافة إلى تأثيرها على مزيد من المناطق بعد أن تشتد كما هو متوقع خلال الأشهر المقبلة.

وعلى الرغم من أن ظواهر "النينيو" ليست ناجمة عن تغير المناخ، إلا أن العلماء يعتقدون أنها أصبحت أكثر قوة بسبب التغيرات المناخية.

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