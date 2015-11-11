إعلان الرياض يدين التدخل الإيراني في شؤون الدول العربية

أدان إعلان الرياض في ختام القمة الرابعة بين الدول العربية والدول اللاتينية الإرهاب بكل أشكاله وصوره و تجريم كافة التنظيمات الإرهابية، كما أدان "التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية"، كما طالبها بإيجاد حل سياسي للجزر الإماراتية الثلاث، وشدد بيان القمة الرابعة على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يضع حدا لمعاناة الشعب السوري.

كما أكد حتمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن المتعلق بالأزمة اليمنية، وعبر عن القلق الكبير بشأن تمدد الأعمال الإرهابية في ليبيا، بالإضافة إلى تشجيع المفاوضات الثنائية والاتفاقات من أجل تشجيع التجارة وتدفق الاستثمارات في المنطقة.

وفي الشأن اليمني طالب البيان اليمنيين باحترام مخرجات الحوار، وفق المبادرة الخليجية وأكد ضرورة تنفيذ القرار 2216 الصادر عن مجلس الأمن.

وأعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز انتهاء القمة الرابعة بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية، التي اختتمت أعمالها الأربعاء 11 نوفمبر/تشرين الثاني.

في غضون ذلك ذكرت مصادر دبلوماسية أن السعودية تعد لخطوات أخرى تهدف إلى طرح مشروع على مجلس الأمن في هذا الصدد.