أوباما : المحاربين القدامى يصنعون القهوة بطريقة جيدة

الرئيس الأمريكي باراك أباوما

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما يجب أن نوفر الوظائف للمحاربيين القدامي في جميع مؤسسات الدولة, مؤكدا

على أنهم الأكثر إلماما بالتكنولوجيا وقدرتهم على التكيف وتمكنهم من حل النزاعات التى تبدو صعبة الحل وقدرتهم على إبقاء الولايا المتحدة قوية .

وأضاف أوباما خلال كلمتة في مقبرة أرلينغتون الوطنية للجندي المجهول بمناسبة اليوم الوطني للمتطوعين أنهم على الرغم من إشغالهم مناصب عليا إلا أن من بينهم من من يشتهر بصناعة القهوة بطرية جيدة في البيوت, مستشهدا بسكوت كيلي قائلا " كان محاربا ويرأس محطة فضاء " .