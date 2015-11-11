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أوباما : المحاربين القدامى يصنعون القهوة بطريقة جيدة

11/11/2015
 الرئيس الأمريكي باراك أباوما

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما يجب أن نوفر الوظائف للمحاربيين القدامي في جميع مؤسسات الدولة, مؤكدا

 على أنهم الأكثر  إلماما بالتكنولوجيا وقدرتهم على التكيف وتمكنهم من حل النزاعات التى تبدو صعبة الحل وقدرتهم على إبقاء الولايا المتحدة قوية .

وأضاف أوباما خلال كلمتة في مقبرة أرلينغتون الوطنية للجندي المجهول بمناسبة اليوم الوطني للمتطوعين أنهم  على الرغم من إشغالهم مناصب عليا إلا أن من بينهم من من يشتهر بصناعة  القهوة بطرية جيدة في البيوت, مستشهدا بسكوت كيلي قائلا " كان محاربا ويرأس محطة فضاء " .

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