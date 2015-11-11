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أبو يوسف: نحتاج إلى تطبيق القرارات الدولية لإنهاء الاحتلال

11/11/2015
 النافذة المسائية _ الجزيرة مباشر

 قال واصل أبو يوسف  عضو اللجنة التنفيذية  بمنظمة التحرير الفلسطينية إن حديث رئيس الورزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن حل الأزمة بين الاحتلال والفلسطينين أحادي الجانب.

 وأضاف أبو يوسف خلال مكالمة هاتفية في النافذة المسائية على شاشة الجزيرة مباشر  "نحتاج إلى القرارات الدولية لتطبيق إنهاء الاحتلال المترامي الأطراف".

 وقال أحمد الرويضي مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون القدس إن هناك مايقرب من 100 ألف مواطن فلسطيني  يقيمون خلف  جدران الفصل العنصري الإسرائلي,  مشيرا إلى أنه يتم التحرك  في إطار الجنائية الدولية  لتجريم سياسة التهجير من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وأضاف الرويضي أنه يتم مساعدة المهجرين قسريا بتوفير  المحاميين والدعم المادي,  لافتا إلى أن هناك مؤسسات صحية واجتماعية  وتعليمية وثقافية يجب دعمها.

 وطالب مستشار الرئيس الفلسطيني الحكومات العربية بدعم القدس ماديا للقدرة على مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وناقشت النافذة خطة تهجير الفلسطينيين من القدس ومساعي الاحتلال من خلال التهجير القسري إلى تفريغ المنطقة من محتواها بهدف عزل المدن الفلسطينية عن بعضها.

المصدر : الجزيرة مباشر
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