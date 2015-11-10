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وفاة معتقل سياسي في أحد السجون المصرية

10/11/2015

وحيد رمضان عضو حزب الحرية والعدالة المتوفى
 

توفي وحيد رمضان، عضو حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، داخل مقر احتجازه، في أحد السجون المصرية، نتيجة "الإهمال الطبي"  وفق ما قالت أسرته  .

وقالت عزة عطا الله، زوجة رمضان، إن زوجها البالغ من العمر 59 عاماً، توفي أمس الاثنين، داخل سجن "الزقازيق"، بمحافظة الشرقية (دلتا مصر/شمال)، "نتيجة الإهمال الطبي",

حيث كان "يعاني من عدة أمراض مزمنة، منها تليف بالكبد، وقرح بالمعدة"، مشيرة إلى أن الأسرة تقدمت بأكثر من التماس منذ بداية قضية اتهام زوجها بتوزيع منشورات ضد الدولة والانتماء لجماعة محظورة؛ "إلا أن النيابة والقضاء رفضا النظر إلى حالته الصحية السيئة، رغم مشاهدتهما له أثناء حضوره الجلسات مرفوعًا على الأكتاف من قبل المتهمين الآخرين معه، لعدم قدرته على الحركة".

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