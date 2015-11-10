موسكو تتراجع: عمل إرهابي وراء إسقاط الطائرة

رئيس الوزراء الروسي، ديمتري مدفيديف-أرشيف

قال رئيس الوزراء الروسي، ديمتري مدفيديف، في مقابلة مع صحيفة "روسيس كايا غازيتا" إن هناك احتمالاً بوجود عمل وصفه بالإرهابي تسبب في تحطم الطائرة الروسية في سيناء، وذلك في أول إقرار رسمي من موسكو بفرضية العمل الإرهابي.

من جانب آخر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، موشي يعلون، إن إسرائيل تعتقد أن أفرادا من تنظيم الدولة أسقطوا الطائرة.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الاستخبارات الإسرائيلية رصدت اتصالات لتنظيم الدولة تتعلق بالطائرة المنكوبة وقدمتها لبريطانيا والولايات المتحدة.

ونقلت رويترز عن مصدر أمريكي أن مصر وروسيا لم تقبلا عرضاً من مكتب التحقيقات الفيدرالية بالمساعدة في التحقيقات الجارية حول حادث الطائرة.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية البريطانية، فيليب هاموند، إن الاحتمالات الأكبر تشير إلى قيام تنظيم الدولة أو مجموعة قريبة منه بتهريب قنبلة إلى الطائرة المنكوبة.

وقالت لندن إنها سلمت موسكو بعضاً من المعلومات الاستخباراتية عن أسباب سقوط الطائرة.

وأضافت أنها ستعزز دور وكالات الاستخبارات لديها والإجراءات الأمنية في المطارات البريطانية، سعياً لإحباط أي مؤامرات ضد بريطانيا.