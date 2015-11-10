البث الحي
منوعات

مجسم شارة رابعة على مكتب أردوغان

10/11/2015

شارة رابعة على مكتب أردوغان

نشر مصطفى فارانك كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صورة لأردوغان وهو جالس في مكتبه وأمامه مجسم لشارة رابعة التي يستخدمها مناهضو الانقلاب في مصر في فعالياتهم الاحتجاجية كرمز للمجزرة التي وقعت في ميدان رابعة العدوية قبل عامين وقتل وجرح فيها الآلاف من مناهضي الانقلاب.

وكتب أردوغان تحت مجسم شارة رابعة باللغة التركية   "أمة واحدة، علم واحد، وطن واحد، دولة واحدة".

وقال كبير مستشاري أردوغان الذي نشر الصورة على صفحته بموقع "تويتر" إن الصورة تم التقاطها أمس الاثنين بعد مكالمة طويلة بين أردوغان والرئيس الأمريكي باراك أوباما   استغرقت ما يزيد عن 50 دقيقة وتناولا فيها أبرز الأوضاع الإقليمية والدولية.

وسبق لأردوغان أن رفع شارة رابعة في قلب الأمم المتحدة خلال كلمته أمام الجمعية العامة للمنظمة الدولية  قبل شهور  منتقدا  الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باعتباره قائد الانقلاب الذي أطاح بالدكتور محمد مرسي أول رئيس مصري منتخب.

المزيد من منوعات

لأول مرة.. توصية أمريكية بارتداء الكمامة حتى داخل المنازل

الرئيس المنتخب جو بايدن قال إنه ينوي أن يطلب من الأمريكيين وضع كِمامات لمدة 100 يوم (غيتي)

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

أذربيجان تحتج على قرار فرنسي بشأن كاراباخ.. وتركيا: مرجعية البرلمان الفرنسي قصص الخيال

وحدات من جيش أذربيجان في منطقة أغدام- 20 نوفمبر (رويترز)