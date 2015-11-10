مجسم شارة رابعة على مكتب أردوغان

شارة رابعة على مكتب أردوغان

نشر مصطفى فارانك كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صورة لأردوغان وهو جالس في مكتبه وأمامه مجسم لشارة رابعة التي يستخدمها مناهضو الانقلاب في مصر في فعالياتهم الاحتجاجية كرمز للمجزرة التي وقعت في ميدان رابعة العدوية قبل عامين وقتل وجرح فيها الآلاف من مناهضي الانقلاب.

وكتب أردوغان تحت مجسم شارة رابعة باللغة التركية "أمة واحدة، علم واحد، وطن واحد، دولة واحدة".

وقال كبير مستشاري أردوغان الذي نشر الصورة على صفحته بموقع "تويتر" إن الصورة تم التقاطها أمس الاثنين بعد مكالمة طويلة بين أردوغان والرئيس الأمريكي باراك أوباما استغرقت ما يزيد عن 50 دقيقة وتناولا فيها أبرز الأوضاع الإقليمية والدولية.

وسبق لأردوغان أن رفع شارة رابعة في قلب الأمم المتحدة خلال كلمته أمام الجمعية العامة للمنظمة الدولية قبل شهور منتقدا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باعتباره قائد الانقلاب الذي أطاح بالدكتور محمد مرسي أول رئيس مصري منتخب.