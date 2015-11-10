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مأزق محرج ..برلمان تونس يقرأ الفاتحة على روح جميلة بوحيرد

10/11/2015

قرأ نواب البرلمان التونسي الثلاثاء الفاتحة ترحما على روح  المناضلة  الجزائرية جميلة بوحيرد بعدما اعتقدوا خطأ أنها توفيت ما أسقطهم في مأزق محرج .

وعلى الفور بادرت السفارة الجزائرية في تونس بإشعار البرلمان التونسي بأن المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد ما زالت على قيدالحياة وبصحة جيدة.

وخلال جلسة عامة للبرلمان أذاعها التلفزيون العمومي مباشرة دعت نائبة في البرلمان إلى تلاوة الفاتحة ترحما على روح جميلة بوحيرد اعتقادا منها أنها توفيت وهو ما استجاب له باقي النواب.

وسقط البرلمان في هذا المأزق بعد رواج أخبار عن وفاة بوحيرد التي عرفت بنضالها ضد الاستعمار الفرنسي للجزائر رغم تكذيب بوحيرد لخبر وفاتها بنفسها قبل أيام.

وتقدم نائب رئيس البرلمان عبد الفتاح مورو عقب إشعار السفارة الجزائرية للبرلمان بأن بوحيرد على قيدالحياة باعتذار باسم المجلس عن الخطأ, ووجه اللوم الشديد للنائبة التي اعتقدت خطأ أن بوحيرد توفيت. وطلب مورو من النواب الدعاء لبوحيرد بموفور الصحة.

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