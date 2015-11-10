قمة عربية لاتينية تبحث التعاون السياسي و الاقتصادي بالرياض

قمة الرياض

تبدأ في الرياض اليوم أعمال القمة العربية اللاتينية بمشاركة عدد من ملوك ورؤساء دول عربية ولاتينية للبحث في عدد من الملفات أبرزها تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي.

وتبحث هذه القمة التبادل التجاري بين المجموعتين إضافة إلى بحث ملفات سياسية بارزة في المنطقة ولا سيما القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في كل من سوريا واليمن وليبيا.

ومن المقرر أن يصدر عن القمة "إعلان الرياض" الذي سيتوج ما وصف بعقد من التقارب بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية.

في هذا الإطار أكد مراسل الجزيرة بالرياض أن المسؤولين في الدول العربية واللاتنية يأملون تشكيل تحالف دولي من 44 دولة، يتم من خلاله تعزيز التعاون الاقتصادي مقابل دعم اللاتينيين لمواقف العرب السياسية في المحافل الدولية.