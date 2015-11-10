قريبا .. جهاز جديد لتنظيم ضربات القلب

في عام 2007 كانت أمراض القلب هي السبب الأول للوفيات في الولايات المتحدة

أفادت بيانات طرحت – خلال مؤتمر عقد أمس الإثنين – بأن التجارب أثبتت سلامة وفاعلية جهاز صغير لتنظيم ضربات القلب من انتاج شركة "ميدترونيك" يؤدي عمله دون وجود السلك التقليدي

جاء هذا خلال فحوص نهائية قبل السعى للحصول على موافقة الولايات المتحدة على تعميم الجهاز.

ويتصل الجهاز الذي اطلق عليه اسم (ميكرا) بالقلب عبر شرايين جسم المريض باستخدام قسطرة تتصل بأصل الفخذ .

وحقق الجهاز المستهدف منه من حيث السلامة والفاعلية في الدراسة التي شملت 725 مريضا والتي تضمنت مقارنته ببيانات مأخوذة من انظمة أخرى تقليدية لتنظيم ضربات القلب.

ويتم زرع الأجهزة التقليدية لتنظيم ضربات القلب في أعلى الصدر من خلال فتحة تتصل بالقلب عبر سلك يدخل في الشريان ، ما يتيح للجهاز ارسال نبضات كهربية لتنظيم ضربات القلب.

وقال دوايت رينولدز – كبير المشرفين على الدراسة الخاصة بميدترونيك ورئيس قسم بحوث القلب والأوعية الدموية بمركز علوم الصحة في جامعة أوكلاهوما – : إن الجهاز الحديث يعمل دون سلك ، ما يجنب المريض المضاعفات الناجمة عن تلف السلك او تلوثه او تحركه من مكانه.

وبات ابتكار جهاز لاسلكي لتنظيم ضربات القلب ممكنا من الوجهة العملية مع التقدم الذي احرز في مجالات كيمياء البطاريات ، فيما قالت الشركة إنها تأمل بالحصول على موافقة الجهات الرقابية الأمريكية لبيع الجهاز الجديد بحلول الأول من مايو / أيار القادم.