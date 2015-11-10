في ذكرى وفاة أتارتورك,أردوغان"لسنا قبيلة بل أحفاد دولة عريقة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "أتاتورك" ترك إرثًا كبيرًا في حب الوطن، ولذلك يجب المحافظة على الوطن كي نحقق أهدافنا حتى عام 2023.

وأضاف أردوغان خلال كلمته بمناسبة ذكرى وفاة أتاتورك:" علينا أن تحتفل بذكرى قيام الدولة العثمانية والسلجوقية والتركية، هذه الدول مترابطة، لأننا لسنا قبيلة بل أحفاد دولة عريقة".

وأشار الرئيس التركي إلى أن هناك من يقرأ التاريخ بوعي ضعيف، تاريخنا لا يمكن أن يبقى محبوسًا بين الأسوار، مؤكدا على أن الديمقراطية وحقوق الإنسان مبادئ لا يمكن لنا التخلي عنها ولا مجال للعودة إلى الوراء.

وأوضح أردوغان أنه يجب بناء الدولة وتطويرها والتقدم بها إلى الأمام مشيرا إلى أنه تم تسجيل خطوات في نجاح الجمهورية التركية خلال 13 عامًا، مشددا على أهمية دراسة التاريخ جيدا ، لأنه لا مستقبل لمن لا تاريخ له.

وأضاف الرئيس التركي أن بلاده حققت استقرارا سياسيا واقتصاديا، وعاشت فترة من التنمية والإصلاحات غير المسبوقة، مؤكدا على عدم الهروب من النقاش والحوار لأن الشعب هو من يحدد مصيره ومستقبله.