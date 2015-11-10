غموض حول ملابسات حادثة الأردن وأسرة القاتل ثائرة

مركز تدريب الشرطة بعمان-أرشيف

تواصل السلطات الأردنية تحقيقاتها لكشف ملابسات مقتل 6 أشخاص (الاثنين)، بينهم متعاقدان أمريكيان برصاص ضابط أردني، وذلك في مركز لتدريب الشرطة في الموقر جنوبي عمان.

وقال وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومَني، إن قوات الشرطة تعاملت مع الحادث وقتلت الضابط الذي نفذ الهجوم.

ودانت السفارة الأميركية بشدة الحادث وقالت إن من السابق لأوانه التكهن بدوافعه، وقال الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إن الولايات المتحدة ستعمل مع السلطات الأردنية في التحقيق حول الحادثة.

وفي التفاصيل، أن ضابطاً في جهاز الأمن العام الأردني برتبة نقيب يدعى أنور محمد أبو زيد، أقدم على إطلاق النار على عسكريين أمريكيين اثنين وجنوب أفريقي ما أدى إلى مقتلهم على الفور، في حين أصيب ستة آخرون حالة أحدهم خطيرة، أعلن في وقت لاحق مقتل اثنين منهما بالإضافة إلى مقتل منفذ الهجوم.

وشكك النائب الأردني السابق، سليمان السعد، برواية الجهات الرسمية حول قيام ابن شقيقه النقيب أنور السعد أبو زيد الريموني، بإطلاق الرصاص على عناصر في مقر مركز تدريب تابع للشرطة الأردنية.

النائب الأردني السابق سليمان السعد-عم القاتل

وقال السعد العم في تصريحات صحفية إن أنور مشهود له بحسن الخلق والكفاءة، وأنه تقلد عدة مواقع مهمة في جهاز الأمن الوقائي الأردني وفي جهاز البحث الجنائي أيضا ونال عدة جوائز تقديرا لجهده.

ونفى النائب السابق عن محافظة جرش شمالي البلاد والتي يقطن فيها النقيب، أن يكون أنور قد فصل من عمله، مؤكداً على ذهابه الاثنين إلى عمله بشكل اعتيادي.

وفيما بيّن السعد رفض عائلته استلام جثمانه، قال إنه لم يتلق أي اتصال من جهات رسمية للآن توضح أسباب الحادثة، وقال "لن نستلمها قبل اطلاعنا على حقيقة الحادثة ..علمنا ما جرى من وسائل الإعلام ونريد أن نعرف كيف قتل".

ويأتي هذا الحادث الأول من نوعه، في الذكرى العاشرة لتفجيرات فنادق عمّان في عام 2005، التي تبناها تنظيم القاعدة، والتي أسفرت عن مقتل 60 شخصاً وجرح العشرات.

وأسماء القتلى والمصابين كالتالي:

كونراد وايت هورن، جنوب أفريقي، مشرف على تدريب البرنامج الفلسطيني.

لويد كارل فيلدز، أمريكي، مشرف على تدريب البرنامج الفلسطيني.

جيمس دايمون، أمريكي، مدرب في برنامج مكافحة الإرهاب.

مانويل فلورس، أمريكي، مدرب في برنامج مكافحة الإرهاب.

جورج الحزوري، لبناني، مدرب في برنامج مكافحة الإرهاب.

عوني محمود حمود أصفر، أردني، موظف في شركة الدين كورب.

عبد الرحمن دواس الخالدي، أردني، مدرب في برنامج مكافحة الإرهاب.

كمال أحمد اليحيى، أردني، مترجم لدى شركة الجنوب.

أحمد سمير عامر الشامي، أردني، مترجم لدى شركة الجنوب.