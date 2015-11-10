عاهل السعودية يشيد بموقف أمريكا اللاتينية من قضية فلسطين

أشاد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بالمواقف الإيجابية لدول أمريكا الجنوبية المؤيدة للقضايا العربية، وبخاصة القضية الفلسطينية.

وأكد العاهل السعودي خلال كلمته في افتتاح أعمال القمة الرابعة بين الدول العربية ودول أميركا اللاتينية، مساء اليوم الثلاثاء بالرياض، على أهمية التوافق والتقارب بين وجهات نظر الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية تجاه العديد من القضايا الدولية والإقليمية.

وأضاف خادم الحرمين الشريفين "فرص تطوير العلاقات الاقتصادية بين دولنا واعدة ومبشرة بما يحقق نماء وازدهار أوطاننا، ويدفعنا لتذليل العقبات والمعوقات وتشجيع ودعم تدفق الاستثمارات، وتبادل الخبرات، ونقل التقنية وتوطينها، والتعاون في المجالات كافة"،

وفي كلمته، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن جهود مكافحة الإرهاب لن تؤتي ثمارها بالتركيز على الجانب الأمني والعسكري فقط، وقال :"الدول العربية تتطلع إلى تعاون اقتصادي أكبر مع دول أميركا اللاتينية".

من جانبه أكد راؤول سندك نائب رئيس جمهورية أوروغواي على ضرورة التعاون التقني والفني والعلمي بكل الأشكال سواء الثنائي أو متعدد الأطراف الذي من شأنه أن يساعد في تحسين جودة حياة مواطني الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.

وشدد سندك على ضرورة التعاون بين الإقليمين في عدد من المجالات والبحث عن أرضية خصبة لتشجيع الاستثمار وتشجيع التبادل السياحي .

القمة التي ستستمر ليومين، هي الرابعة، إذ عقدت للمرة الأولى في عام ألفين وخمسة في برازيليا ثم الدوحة وتهدف إلى تمتين العلاقات السياسية وتحقيق النمو في التبادل التجاري وحجم الاستثمارات والتجارة البينية بين المنطقتين، إضافة إلى تطوير الروابط البحرية والجوية للوصول إلى هذا الهدف.

القمة ستبحث أيضا الركود الاقتصادي وانخفاض أسعار النفط، إضافة إلى تطورات الأوضاع الاقليمية والدولية.

ويتضمن مشروع جدول أعمال القمة عدداً من الملفات السياسية لاسيما القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا.