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عاشور نقيبا للمحامين بمصر.. والزيات يرفض النتيجة

10/11/2015

 
 سامح عاشور – نقيب المحامين

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على انتخابات نقابة المحامين المصرية ، فوز سامح عاشور بمنصب نقيب المحامين لدورة جديدة ، وذلك بحصوله على 22 ألفا و 987 صوتا ، فيما حصل أقرب منافسيه المحامي منتصر الزيات على 17 ألفا و 120 صوتا.

وتنافس 26 مرشحا على منصب نقيب المحامين ، يتصدرهم سامح عاشور وأعضاء مجلس النقابة سابقا، منتصر الزيات وسعيد عبد الخالق والدكتور إبراهيم إلياس.

وفور إعلان اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين ، فوز سامح عاشور بمنصب النقيب ، أطلق أنصاره الذين احتشدوا بمقر النقابة العامة للمحامين بوسط القاهرة ، صيحات الابتهاج فرحا بفوزه ، واحتفلوا بإطلاق الألعاب النارية بكثافة خارج مقر النقابة.

ومن جانبه أعلن منتصر الزيات عدم قبوله للنتائج المعلنة ، مشيرا إلى أنه سوف يسلك الطرق الفانونبة للطعن على هذه النتائج.

 

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