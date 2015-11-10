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صور .. مصارعة خيول في الفلبين "حتى الموت"

10/11/2015

على الرغم من عدم قانونيتها إلا أن مصارعة الخيول تنال رواجاً كبيرا بين سكان القرى الجنوبية في الفلبين .

فمشاهدة مباريات مصارعة الخيول تعتبر واحدة من أكثر وسائل الترفيه والتسلية رواجا، في ظل غياب الأفلام والتلفزيون والإنترنت.

ودعا المسؤولون المحليون في منظمة بشر من أجل المعاملة الأخلاقية للحيوانات (بيتا) بمينداناو إلى إلغاء ممارسة مصارعة الخيول، واصفين هذه الممارسة، التي تعود لقرون خلت، بأنها غير أخلاقية.

وفي كثير من الأحيان تصاب خيول في الصراع بإصابات خطيرة تودي بحياتها سريعا.

مصارعة الخيول غير القانونية دوليا (جيتي)
 

أساليب عديدة لإجبار الخيول على التصارع
 

لا مجال للهرب من المصارعة
 

الجمهور يبدو سعيدا وسط أجواء العنف من الخيول
 

الإصابات الدامية أو الموت مصير الجواد الخاسر
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