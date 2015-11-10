صور .. مصارعة خيول في الفلبين "حتى الموت"

على الرغم من عدم قانونيتها إلا أن مصارعة الخيول تنال رواجاً كبيرا بين سكان القرى الجنوبية في الفلبين .

فمشاهدة مباريات مصارعة الخيول تعتبر واحدة من أكثر وسائل الترفيه والتسلية رواجا، في ظل غياب الأفلام والتلفزيون والإنترنت.

ودعا المسؤولون المحليون في منظمة بشر من أجل المعاملة الأخلاقية للحيوانات (بيتا) بمينداناو إلى إلغاء ممارسة مصارعة الخيول، واصفين هذه الممارسة، التي تعود لقرون خلت، بأنها غير أخلاقية.

وفي كثير من الأحيان تصاب خيول في الصراع بإصابات خطيرة تودي بحياتها سريعا.