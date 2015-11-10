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صور .. رونالدو وابنه يحضران العرض الأول لفيلمه الجديد

10/11/2015

حضر كريستيانو رونالدو – أفضل لاعب في العالم أربع مرات – العرض الأول لفيلم " من أرضية الملعب الخضراء إلى السجادة الحمراء" الذي يتناول حياته الشخصية في لندن.

والتأم شمل رونالدو ومدربه السابق في مانشستر يونايتد أليكس فيرغسون على السجادة الحمراء أمس الاثنين في العرض الذي حضره أيضا مدرب نادي تشلسي جوزيه مورينيو.

وقال النجم البرتغالي عندما سئل عن فيلم "رونالدو" "من يعرفني جيدا لن يشعر بمفاجأة تجاه الفيلم".

ويتناول الفيلم الجانب المهني لحياة رونالدو إلى جانب بعض اللحظات الحميمة بينه وبين ابنه الصغير.

وقال جورجي منديز وكيل أعمال رونالدو عن الفيلم "لديكم فرصة لتروا رونالدو الحقيقي".

رونالدو وولده على السجادة الحمراء
 

مع مدربه السابق في مانشستر أليكس فيرغسون
 

رونالدو مع معجبيه
 

رونالدو يبدو سعيدا بعد العرض الأول للفيلم
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