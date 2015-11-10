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شاهد .. قهوة فلسطينية من نوى التمور

9/11/2015

من نواة تمور أشجار النخيل في أريحا بالضفة الغربية، يُستخلص مشروب غامق اللون يشبه القهوة وأصبح مشروعا تجاريا لتشغيل النساء ودعم الاقتصاد المحلي.

ومن المعتاد حاليا أن ترى عبوات القهوة العربية التقليدية معبأة بذلك المشروب ومكتوب على العبوة "قهوة عربية.. قهوة نواة التمور الفلسطيني ..الجمعية التعاونية لمزارعي النباتات الطبية والمنتوجات العضوية.. بالتعاون مع مديرية زراعة أريحا والأغوار."

تقول مديرة مشروع إنتاج القهوة من نواة التمور "أميرة أبو شوشة" إن لهذا النوع من القهوة فوائد صحية جمة.

أضافت لتلفزيون رويترز "فبعد دراسات عديدة تأكدوا أن هذه النواه تحتوي على مواد غذائية مفيدة جدا للإنسان وخاصة المرأة. فلذلك احنا "نحن" توجهنا على إنا نستغلها بطرق سليمة ونقدر نصنع منها ماده تستخدم كمشروب أو ما يسمى بالقهوة المنتجة من نواة التمر."

ويُغسل نوى التمور جيدا قبل تحميصه وطحنه تمهيدا لتعبئته وطرحه للبيع.

ويؤكد مدير التسويق للمشروب "موفق هاشم" أن أريحا يمكن أن تنتج كميات كبيرة من المشروب معربا عن أمله في أن توفر هذه المبادرة المزيد من فرص العمل للنساء.

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