بورصة مصر تخسر 26.5 مليار جنيه في 3 أيام

البورصة المصرية

واصلت البورصة المصرية خسائرها الحادة لدى إغلاق تعاملات، اليوم الثلاثاء، ليصل مجموع خسائرها خلال الثلاث جلسات الأخيرة إلى نحو 26.5 مليار جنيه ، فيما هبطت مؤشراتها لأدنى مستوياتها في 3 أشهر.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة اليوم فقط ،نحو 13.4 مليار جنيه ليرفع خسائره منذ مطلع الأسبوع إلى 26.5 مليار جنيه مسجلاً 425.8 مليار جنيه مقابل 452.3 مليار جنيه فتح عليها بداية الأسبوع.

وفقد مؤشر "ايجي اكس 30" الرئيسي بنسبة 4.4 في المائة إلى 6824.74 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ 3 أشهر.

وقال رئيس قسم البحوث بشركة ثمار لتداول الأوراق المالية محمد معاطي إن أداء الأسهم تأثر بثلاثة أسباب رئيسية أدت إلى هذا الهبوط الحاد والذي بدأ منذ مطلع هذا الأسبوع وخلق عمليات بيع مكثفة من صناديق الاستثمار والمؤسسات المحلية والعربية والأجنبية أولها التداعيات السلبية لحادث الطائرة الروسية وتأثيرها على السياحة المصرية.

وأضاف أن من بين هذه العوامل التي أثرت سلبًا على أداء البورصة هو اتجاه شرائح من المستثمرين خاصة الصناديق والمؤسسات للاستثمار في ودائع البنوك ذات الفائدة المرتفعة بنسبة 12.5 في المائة والتي أعلنت عنها مطلع هذه الأسبوع.

وتمثل ثالث أسباب هبوط البورصة في تأثر أسهم شركات رجال الأعمال المدرجة بالبورصة بالقبض على بعض رجال الأعمال نهاية الأسبوع الماضي في قضايا مختلفة منها فساد مالي.

ويعاني الاقتصاد المصري من أزمات عنيفة علي خلفية انخفاض احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي وسحب 2 مليار دولار من هذا الاحتياطي خلال شهر أغسطس/ آب فقط .

* الدولار الأمريكي = 7.98 جنيها مصريا بحسب البنك المركزي المصري ويرتفع في السوق السوداء.