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بحر.. المجلس التشريعي يقف بكل قوة مع الشعب الفلسطيني

10/11/2015

أكد أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الثلاثاء أن المجلس بكل كتله وقوائمه يقف صفا واحدا لنصرة الشعب الفلسطيني والقدس الشريف.

وقال بحر في كلمة له خلال "وقفة لنواب المجلس التشريعي لدعم الانتفاضة في  القدس" إن الشعب الفلسطيني لا يمكن ان يتخلى عن القدس، وسيظل يدافع عنه حتى تحرير فلسطين، آملا أن يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني تحت قبة البرلمان لدعم الانتفاضة.   

وأضاف النائب الأول للمجلس التشريعي الفلسطيني :" دماء الشهداء  في اعناقنا، وستفشل المؤامرات التي تدبر ضد انتفاضة القدس".

وأشار بحر إلى أن الشعب الفلسطيني  متوحد أمام غطرسة العدو الصهيوني التي تهدف لتغيير معالم القِـدس بوضع الهيكل مكان المسجد الأقصى، مضيفا أن الاحتلال الإسرائيلي يسخر القوانين الظالمة من أجل ملاحقة شباب الانتفاضة.

كما طالب القيادي بحركة حماس حكومة الحمد لله بأن تتسلم كل الملفات الفلسطينية ، مشيرا إلى أن الانتفاضات  المتكررة للشعب الفلسطيني هي لتحرير وطنه وإزالة الاحتلال، مؤكدا على أن الشباب  التحم وحقق الوحدة في مواجهة الاحتلال خلال انتفاضته.

المصدر : الجزيرة مباشر
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