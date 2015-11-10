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"الجزيرة مباشر" ترافق يمينين في عملية إنقاذ بمستشفيات تعز

10/11/2015

رافقت كاميرا "الجزيرة مباشر" عددا من الأهالي والناشطين في عملية إدخال انابيب الأوكسجين وبعض الأدوية المقدمة من الصليب الاحمر الدولي لإنقاذ المرضى في مستشفيات مدينة تعز.

وتوضح الصور حمل الناشطين والأهالي لتلك الانابيب على أكتافهم إضافة إلى استخدام " الحمير" و "البغال"  عبر طرق جبلية وعرة نظرا للحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح على المدينة منذ أشهر.

وكانت هيئة مستشفى الثورة العام بتعز والمستشفى الميداني ومستشفيات عدة قد أطلقت نداء استغاثة لإنقاذ المرضى من الموت نظرا لانعدام الأوكسجين في العناية المركزة وبعض الاقسام .

المصدر : الجزيرة مباشر
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