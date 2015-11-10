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الأرض تزداد سخونة .. ارتفاع الحرارة بالعالم درجة مئوية كاملة

10/11/2015
 درجات حرارة الأرض ترتفع بوتيرة متسارعة

قال مكتب الأرصاد الجوية البريطاني أمس الإثنين إن درجات الحرارة في العالم ستتجاوز هذا العام درجة مئوية كاملة للمرة الاولى منذ عصر الصناعة .

وقال علماء بالمكتب البريطاني للأرصاد الجوية إن الزيادة ترجع في جانب منها إلى ظاهرة النينو المناخية الناتجة عن أسباب طبيعية هذا العام ، غير أن المساهم الرئيسي فيها سوف ينجم عن تأثيرات التغير المناخي التي يتسبب بها الانسان نفسه.

وقالت الأمم المتحدة الشهر الماضي إن خططا من حوالي 150 دولة لخفض الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري قدمت قبل محادثات باريس – المنتظرة نهاية الشهر الجاري – ستبطيء الزيادة في درجات الحرارة من مستوياتها في عصور ما قبل الصناعة الي حوالي 2.7 درجة.

ويقول علماء إن الزيادة في درجات الحرارة في العالم يجب إبقاؤها دون درجتين مئويتين لتفادي أسوأ تأثيرات لتغير المناخ مثل الفيضانات وموجات الحفاف وارتفاع مستويات مياه البحار.

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