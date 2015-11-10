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أخطاء شائعة عند إنقاص الوزن.. تعرف عليها

10/11/2015

قال أخصائي التغذية، عاصم صلاح، إن إنقاص الوزن لا يعتمد على الحرمان من الطعام وإنما على تنظيم تناول الوجبات، مشيراً إلى أن ممارسة الرياضة تعد من أهم العوامل التي تساعد على إنقاص الوزن بشكل كبير.

وأضاف "صلاح" خلال لقائه ببرنامج "ساعة صباح" على شاشة "الجزيرة مباشر"، أن لجوء البعض لتناول الطعام بكميات كبيرة عند التوتر النفسي هو خطأ شائع وله تداعيات خطيرة على الوزن والصحة العامة.

ولفت إلى أنه يمكن اللجوء لوسائل أخرى كممارسة الرياضة أو القراءة لتخفيف التوتر بدلا من الإفراط في تناول الطعام.

وحذر "صلاح" من الإسراف في تناول بعض أنواع الفواكه خاصة تلك التي تساعد على زيادة الوزن لما بها من نسب عالية في السكريات كالموز والمانجو والعنب والتمر والتين.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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