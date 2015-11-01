72 شهيدا فلسطينيا برصاص الاحتلال بينهم 15 طفلا خلال أكتوبر

مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وشبان فلسطينيين – الجزيرة مباشر

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 72 فلسطينياً، بينهم نساء وأطفال، وجرح أكثر من 2270، بالإضافة إلى ما يزيد عن 5 آلاف حالة اختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال شهر أكتوبر/ تشرين أول.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن قوات الاحتلال قتلت 54 مواطناً في الضفة الغربية، و17 في قطاع غزة، وشابا في النقب (جنوب إسرائيل).

وأشارت إلى أنه من بين الشهداء 15 طفلاً، أصغرهم لا يتجاوز الـ8 أشهر، إضافة إلى سيدتين إحداهن قُتلت في قطاع غزة وهي حامل في شهرها الخامس، ما يعني أن 23.6% من مجموع الشهداء هم من الأطفال والنساء.

وأصاب جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 2270 مواطناً بجروح، جراء إطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، واعتداءاته بالضرب على المواطنين، مما أدى لإصابتهم بكسور ورضوض.

وأوضحت الوزارة أن 2030 مواطنا أصيبوا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، منذ بداية الشهر الماضي، في الضفة الغربية وقطاع غزة وأدخلوا المستشفيات للعلاج، فيما أصيب 220 مواطناً أصيبوا بالرضوض والكسور والجروح نتيجة اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين عليهم بالضرب المبرح، إضافة لإصابة 20 مواطناً بالحروق، عدا عن أكثر من 5 آلاف حالة اختناق سجلت في قطاع غزة والضفة الغربية.

وسجلت وزارة الصحة أكثر من 200 اعتداء على الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف أثناء تأديتهم واجبهم الإنساني في إنقاذ المصابين والجرحى، الأمر الذي يعد انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، بحسب البيان.