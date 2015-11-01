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100 مليون دولار قيمة مساعدات أمريكية للمعارضة السورية

31/10/2015

الرئيس الأمريكي / باراك أوباما

 أعلنت الولايات المتحدة السبت أنها ستقدم مساعدات جديدة بقيمة مئة مليون دولار للمعارضة السورية لتنفيذ مهمات تشمل دعم المجالس البلدية وناشطي المجتمع المدني.

 وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية أنه بذلك يرتفع إجمالي المساعدة الأمريكية للمعارضة السورية إلى نحو 500 مليون دولار.

والتعهد الجديد صدر عن نائب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال منتدى حول الأمن الإقليمي "حوار المنامة" يعقد في البحرين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "المساعدة الأمريكية تساهم في إبقاء مدارس مفتوحة الأبواب للأطفال السوريين وتأمين الكهرباء وبنى تحتية للمياه ودعم وسائل إعلام مستقلة والمجتمع المدني لمحاسبة إداراتهم المحلية وبناء قدرة المعارضة المعتدلة على أداء دور في سوريا مستقبلية تحترم حقوق الإنسان وحكم القانون".

وأعلن المساعدة غداة كشف الولايات المتحدة أنها سترسل أقل من خمسين عنصرا من القوات الخاصة إلى سوريا لتنسيق جهود التصدي لتنظيم الدولة.

وشكل هذا الإعلان تحولا في موقف الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالنسبة لجهود الحرب الدولية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

ومنذ اندلاع النزاع السوري في أذار/مارس 2011، رفض أوباما على الدوام التدخل عسكريا في سوريا قبل أن تشكل واشنطن في صيف 2014 ائتلافا من 65 دولة يتولى قصف مواقع تنظيم الدولة في سوريا والعراق المجاور.

 

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