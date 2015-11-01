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مسيرات بالشموع بطنجة المغربية تطالب بإسقاط "أمانديس"

1/11/2015

جانب من المظاهرات – الأناضول

نظم مئات المواطنين بمدينة طنجة شمالي المغرب، في وقت متأخر من ليلة أمس السبت، مسيرات احتجاجية على خلفية غلاء فواتير الماء والكهرباء.

وخرج المئات من المواطنين في مسيرات جابت شوارع المدينة، احتجاجا على شركة امانديس (شركة  فرنسية تتكلف بتدبير المياه والكهرباء بموجب عقد مع سلطات المدينة)، في الوقت الذي أطفأ فيه سكان المدينة الأضواء ما بين الساعة الثامنة والتاسعة ليلا.

وردد المحتجون شعارات تندد بغلاء الفواتير، في الوقت الذي استعان بعضهم بالشموع، في المسيرات التي جابت شوارع المدينة، ورفع المحتجون لافتات تطالب بحلول جدية لهذه الأزمة، في حين رفع مواطنون فواتير المياه والكهرباء، والعدادات، مطالبين بإنقاذ سكان المدينة من فواتير أمانديس "الصاعقة" على حد وصفهم.

وسبق أن تم اعتقال بعض الأفراد، بعد تدخل أمني بمدينة طنجة ليلة السبت قبل الماضي، لفض متظاهرين شاركوا في مسيرات احتجاجية ضد شركة "أمانديس"، وتم إطلاق سراحهم فيما بعد.

ولم يسبق أن خرج المئات بهذه المدينة منذ الاحتجاجات التي عرفها المغرب من تنظيم حركة 20 فبراير ( حركة شبابية تطالب بالكرامة ومحاربة الفساد) إبان الربيع العربي.

وقالت وزارة الداخلية المغربية، الأسبوع الماضي، إن لجنة مختصة تابعة لها، قامت  بتدارس الشكاوى التي تقدم بها سكان بعض أحياء طنجة، والمتعلقة بغلاء فواتير المياه والكهرباء لشهري يوليو/تموز، وآب/اغسطس  المنصرمين.

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