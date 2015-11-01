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في مصر.. طبيب مخ وأعصاب خريج "دبلوم صنايع"

1/11/2015
 الطبيب المزعوم كان يقوم بالكشف مقابل 80 جنيها مصريا

ألقت قوات الشرطة المصرية في مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ القبض على شخص ينتحل مهنة الطب من دون ترخيص.

وتبين أن الطبيب المزيف حاصل على دبلوم صنايع و يمارس مهنة الطب تخصص مخ وأعصاب، وأوهم الأهالي بأنه يعمل أستاذا مساعدا بجامعة القاهرة، ويعمل أيضا بقسم المخ والأعصاب بمستشفى سان جورج بفرنسا، والمركز الطبي البريطاني بالعجوزة.

ويقوم الشاب الحاصل على دبلوم الصنايع بتوقيع الكشف على المواطنين، مقابل مبلغ 80 جنيها، وتبين أنه قام بفتح عيادتين بقريتي "أبو زيادة" و"العجوزين" منذ عام علي الطريق الرابط ما بين كفر الشيخ – دسوق شمالي القاهرة.

وصدر قرار إغلاق إداري من مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، لعيادة الطبيب المزيف، حيث قامت لجنة من إدارة العلاج الحر بالتعاون مع قوات الشرطة بمداهمة العيادة وتشميعها، والقبض على الطبيب المزيف.

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