في مصر.. طبيب مخ وأعصاب خريج "دبلوم صنايع"

الطبيب المزعوم كان يقوم بالكشف مقابل 80 جنيها مصريا

ألقت قوات الشرطة المصرية في مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ القبض على شخص ينتحل مهنة الطب من دون ترخيص.

وتبين أن الطبيب المزيف حاصل على دبلوم صنايع و يمارس مهنة الطب تخصص مخ وأعصاب، وأوهم الأهالي بأنه يعمل أستاذا مساعدا بجامعة القاهرة، ويعمل أيضا بقسم المخ والأعصاب بمستشفى سان جورج بفرنسا، والمركز الطبي البريطاني بالعجوزة.

ويقوم الشاب الحاصل على دبلوم الصنايع بتوقيع الكشف على المواطنين، مقابل مبلغ 80 جنيها، وتبين أنه قام بفتح عيادتين بقريتي "أبو زيادة" و"العجوزين" منذ عام علي الطريق الرابط ما بين كفر الشيخ – دسوق شمالي القاهرة.

وصدر قرار إغلاق إداري من مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، لعيادة الطبيب المزيف، حيث قامت لجنة من إدارة العلاج الحر بالتعاون مع قوات الشرطة بمداهمة العيادة وتشميعها، والقبض على الطبيب المزيف.