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فيديو .. مساعدات لحماية اللاجئين السوريين بلبنان

1/11/2015

 تجري الاستعدادات على قدم وساق في لبنان من أجل حماية مئات الآلاف من اللاجئين السوريين في لبنان من البرد والمطر في فصل الشتاء الذي يدق أبواب المنطقة حاليا.

فاللاجئون الذين يقيمون في سهل البقاع يسكنون مخيمات مؤقتة الأمر الذي يجعلهم أكثر تأثرا بالانخفاض في درجات الحرارة والعواصف الشتوية.

وتعمل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حاليا على توفير مستلزمات فصل الشتاء للاجئين في منطقة البقاع. ومن هؤلاء اللاجئين عجوز سورية تدعى "أم عبد".

وقالت "أم عبد" لتلفزيون رويترز "صار لنا 4 سنين وهاي السنة الخامسة لاجئين. أني بها المخيم. من حمص وأرملة ولي وليد مات ومقطوعة. والله مقطوعة ما لي حدا".

وقالت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين إنها بدأت في توزيع معونات على 325 ألف لبناني وسوري. وتشمل المعونات مواقد وبطاطين وملابس شتوية ووقود للمدارس لمساعدتهم على الصمود في فصل الشتاء.

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