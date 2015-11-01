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فيديو .. مسابقة بين طلاب مدارس قطر لتجميع الروبوتات

1/11/2015

احتشد آلاف الطلاب من مدارس عدة بأنحاء قطر في الساحة الداخلية في الشقب بالدوحة لتجميع مشاريع الروبوتات الخاصة بهم والمشاركة في أولمبياد قطر الوطني للروبوت.

وبدا التوتر واضحا بينما كان تلاميذ المدارس الابتدائية وطلاب المدارس الثانوية يضعون اللمسات الأخيرة على روبوتاتهم ويقوم مُحَكمون بتقييم عمل كل فريق.

يقول "محمد محمد رزق" مُدرس الحاسب الآلي في مدرسة جاسم بن حمد الثانوية المستقلة إن المسابقة تساعد في تنمية العديد من المهارات المهمة لدى الطلاب مثل التفكير وحل المشكلات.

ويضيف "رزق" لتلفزيون رويترز "فكرة إنه يعمل بناء (بالانجليزية) للروبوت نفسه تمام. دي بتنمي عنده مهارات الذكاء والتركيب والخيال عنده. إنه يقدر يعمل بامكانياته المحدوة. يكون شكل ينفذ المهمة المطلوبة تمام. بطبيعة الحال بتخش (تدخل) الرياضيات لأن في البرمجة بتاعتها فيه معادلات تمام. فيه أكواد. فيه شغل منطقي أو عمليات منطقية بتتم..تمام. ده كله بينمي مهارات الطالب سواء إذا كانت مهارات تفكير. مهارات التصميم."

وشارك ما إجماله 265 فريقا من أكثر من 100 مدرسة في المسابقة أو الأولمبياد الذي استمر يومين بدءا من يوم الجمعة (30 من أكتوبر/ تشرين الأول) وكانت مهام الفرق واحدة، وهي بناء روبوت يميز المكان واللون باستخدام أدوات قُدمت لجميع الفرق.

وتأتي هذه المسابقة في إطار برنامج مدرسي للروبوت أُطلق في عام 2012.

وجرى تطوير برنامج "جو روبوت" بالاشتراك مع كلية شمال الأطلنطي بقطر وشركة ميرسك قطر للبترول لدعم مهارات الطلاب وارتباطهم بالعلوم.

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