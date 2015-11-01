فيديو .. لماذا يغضب المصريون من التصويت لمصلحة إسرائيل ؟!

عبر مصريون عن غضبتهم من تصويت مندوب مصر لمصلحة إسرائيل لعضوية لجنة الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي التابعة للأمم المتحدة

وفيما اعتبر البعض أن هذا الأمر يرجع لرؤية وتقدير الحكومة المصرية ، ودان البعض الآخر هذا التصرف معتبرا أن إسرائيل هي العدو الأكبر لمصر وأن عملا كهذا من شأنه تقويض الأمن القومي المصري على حد تعبيرهم

وكانت بعض القوى السياسية ورواد مواقع التواصل الاجتماعى قد استنكروا التصويت المصري لمصلحة انضمام بعض الدول لأن من بينها إسرائيل لعضوية لجنة الأمم المتحدة للاستخدامات السلمية للطاقة، معتبرين أن الأفضل كان اتخاذ موقف احتجاجى عربي موحد بالامتناع عن التصويت