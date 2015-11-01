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فيديو.. كيف تتعامل الأسرة مع "قصص الحب" المدرسية لأبنائها؟

1/11/2015

كيف تتعامل مع طفلك عندما يقول لك أنا بحب زميلتي في المدرسة؟ كيف تتعاملين مع ابنتك عندما ترتبط عاطفيا بزميلها؟ عن "قصص الحب المدرسية"، وعن كيفية التعامل مع النمو العاطفي المبكر للأطفال، وكيفية التعامل مع مشاعر الأطفال في هذا السن كان موضوع نقاش برنامج ساعة صباح على شاشة " الجزيرة مباشر" اليوم.

وقالت الدكتورة، شريفة العمادي، الاستشارية الأسرية والنفسية، إن الطفل وهو جنين يسمع كل ما يحيط به ويستطيع التفرقة بين الأصوات وخاصة صوت الأم، بعد الولادة يستطيع التفرقة بين الأم وغيرها في فترات محددة، وبعد ذلك يستطيع اكتشاف الأب والأم والأخوات من حوله، وفي مرحلة الحضانة ينجذب الطفل فطريا لمن يشبهه فتجد الولد ينضم لزملائه من الأولاد وكذلك البنت، لكن الميل للطرف الآخر في سن المراهقة هو ميل طبيعي.
 
وأضافت أنه يجب أن يكون هناك حدود للاختلاط في هذا السن بين الولاد والبنات، ونصحت الأسرة بأن تتعرف على سمات كل مرحلة من مراحل الطفولة حتى المراهقة جسمانيا وعاطفيا حتى تستطيع التعامل مع أبنائها.

وأشارت إلى أن الإعلام والأعمال الدرامية والكارتون ومواقع التواصل الاجتماعي من أبرز أسباب النمو العاطفي المبكر للأطفال، فأحيانا تتناول ظاهرة العلاقة بين البنت والولد بطرق تساهم في حشو مخ الطفل بمعلومات تلفت أنظار الصغار للعلاقة بين الولد والبنت, فتظهر المشاعر العاطفية قبل وقتها.

ونصحت شريفة العمادي الأسرة إلى الحوار الجيد مع أبنائها حتى تكتسب ثقة الطفل وتوجهه لما يشعره بتقدير لذته، بالإضافة إلى الاستماع الجيد دون إبداء مشاعر غضب أو أن تنقل ما يجعل الطفل  يشعر بخطورة ما يقوله حتى يستمر  في البوح لأهله بما يحدث في حياته دائماً ودون خوف.

المصدر : الجزيرة مباشر
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